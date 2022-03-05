Cezayir'in Kiev Büyükelçiliği "güvenlik" gerekçesiyle faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Cezayir'in Kiev Büyükelçiliği "güvenlik" gerekçesiyle faaliyetlerini durdurdu

05.03.2022 18:57
Cezayir'in Kiev Büyükelçiliği "güvenlik" gerekçesiyle faaliyetlerini durdurdu

Cezayir'in Kiev Büyükelçiliği geçici süreyle hizmet vermeyeceğini bildirdi.

Cezayir'in Kiev Büyükelçiliği geçici süreyle hizmet vermeyeceğini bildirdi.

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaşanan "güvenlik şartları" nedeniyle 5 Mart Cumartesi gününden itibaren büyükelçiliğin geçici olarak hizmet vermeyi durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'daki Cezayirli vatandaşların ülkenin Polonya, Macaristan ve Romanya'da bulunan büyükelçilikleriyle iletişime geçmeleri yönünde bilgilendirmeye yer verildi.

Öte yandan açıklamada, büyükelçiliğin hizmete başlayacağı tarihle ilgili bilgiye yer verilmedi.

Cezayir, Ukrayna'daki vatandaşlarından yaklaşık 70 kişiyi 4 Mart'ta yaptığı tahliye uçuşuyla ülkeye getirmişti.

YORUMLAR
500
Irpin'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor Irpin'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor Son dakika haberi... Doç. Dr. Gökhan Bolat: 'Savaşın sebebi; Ukrayna'nın NATO ile Rusya arasında bir güç mücadelesine dönüşmesidir' Son dakika haberi... Doç. Dr. Gökhan Bolat: 'Savaşın sebebi; Ukrayna'nın NATO ile Rusya arasında bir güç mücadelesine dönüşmesidir'

Ukrayna, Cezayir, Mart, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir'in Kiev Büyükelçiliği 'güvenlik' gerekçesiyle faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika


Son Dakika
18:59 Galatasaray-Konyaspor maçı başladı!
18:42 Elon Musk, Rus haber kaynaklarının engellenmeyeceğini belirtti: Mutlak ifade özgürlüğü taraftarıyım
18:37 70 yıl önce ölen büyükannesinin fotoğrafına bakıp söylediği cümle şaşırttı: O benim
18:31 Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı!
18:19 Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü
18:13 Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi!
18:10 TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu! Oturuma ara verildi
17:58 Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor!
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 19:05:10. #1.11#
SON DAKİKA: Cezayir'in Kiev Büyükelçiliği "güvenlik" gerekçesiyle faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement