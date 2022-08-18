- Cezayir'deki orman yangınlarında can kaybı 38'e yükseldi

Cezayir'de çıkan orman yangınlarında bilanço artıyor. Yetkililer, orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini bildirirken, 200 kişinin dumandan etkilenerek tedavi altına alındığını aktardı. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri Tonga Gölü'nün etrafında çalışmalarını sürdürürken, yerel basında çıkan haberlere göre, Al- Tarif eyaletindeki bir otobüste ise 8 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Cezayir, Güncel, Son Dakika

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