Son Dakika Haberleri: Cezayir'in Paris Büyükelçisi'nden Butaflika'nın Adaylığı İçin Baskı İddiası

Cezayir'in Paris Büyükelçisi'nden Butaflika'nın Adaylığı İçin Baskı İddiası

1 saat önce

Cezayir'in Paris Büyükelçisi Abdelkader Mesdoua'nın, Paris'te bulunan Cezayir kontrolündeki Paris Camisi Yöneticisi Dalil Ebubekir'e ve ona bağlı camilere Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika'yı desteklemesi için baskı yaptığı iddia edildi.

Cezayir'in Paris Büyükelçisi'nden Butaflika'nın Adaylığı İçin Baskı İddiası, System.String[]
Cezayir'in Paris Büyükelçisi Abdelkader Mesdoua'nın, Paris'te bulunan Cezayir kontrolündeki Paris Camisi Yöneticisi Dalil Ebubekir'e ve ona bağlı camilere Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika'yı desteklemesi için baskı yaptığı iddia edildi.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunlarına rağmen 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması Fransa'da tartışmalara neden oldu.

Fransa'da yayın yapan bazı yabancı gazeteler, Cezayir'in Paris Büyükelçisi Mesdoua'nın, Ebubekir ve ona bağlı camileri, Buteflika'yı desteklemesi için zorladığını ileri sürdü.

AA muhabirine konuşan ismini vermek istemeyen Paris Camisi yetkilisi ise söz konusu iddiaları reddetti. Yetkili, cami yönetimi olarak bu konuda tarafsız bir tutum takındıklarını ve ülkedeki Cezayirlilerin liderlerini seçme konusunda özgür olduklarını söyledi.

Bu iddialar, sosyal medyada ve ülkedeki Cezayirli çevrelerde tepkilere neden olmuştu.

Dün Paris ve Marsilya'da, binlerce kişi, Buteflika'nın adaylığına karşı eylem yapmıştı.

Cezayir'de de geçen günlerde Buteflika karşıtı çeşitli gösteriler düzenlenmişti.

Cezayir hükümeti yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:36 Kaynak: AA

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