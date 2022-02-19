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Cezayir'in Skikda kentinde 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Cezayir'in Skikda kentinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

19.02.2022 17:21
Cezayir'in Skikda kentinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Cezayir'de, ülkenin kuzeydoğusundaki Skikda kentinde yürütülen operasyon kapsamında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Cezayir'de, ülkenin kuzeydoğusundaki Skikda kentinde yürütülen operasyon kapsamında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ordu birliklerinin Skikda kentindeki Vade ed-Devvar ormanında tarama operasyonu yürüttüğü belirtildi.

Operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, teröristlere ait silah ve mühimmatın ele geçirildiği ve bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, militanların kimliklerine veya bağlantılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Ülkede El-Kaide ve DEAŞ gibi silahlı terör örgütleri sınırlı da olsa yayılmaya devam ediyor.

Cezayir güvenlik güçleri, ülkenin kuzey kesimindeki dağlık bölgelerde çeşitli silahlı terör örgütleriyle mücadele ediyor.

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Cezayir, Terör, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir'in Skikda kentinde 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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