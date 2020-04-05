Cezayir'in tüm eyaletlerinde karantina uygulanacak - Son Dakika

Cezayir, korona virüsten 130 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, sokağa çıkma yasağını tüm eyaletleri kapsayacak şekilde genişletti.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs yayılmaya devam ederken ülkeler salgına karşı tedbirlerini arttırıyor. Korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 130'a ulaştığı ülkede vaka sayısı ise bin 251'e yükseldi. Cezayir Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina prosedürlerinin ülkenin tüm eyaletlerine genişletilmesine karar verildiği belirtildi. Daha önce 48 eyaletten 13'ünde 19.00'dan 07.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanırken, yeni alınan karara göre yasak bütün eyaletlerde uygulanacak. - CEZAYİR