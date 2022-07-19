Cezayir'in turizm merkezleri binlerce yıllık tarihini anlatıyor - Son Dakika
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Cezayir'in turizm merkezleri binlerce yıllık tarihini anlatıyor

19.07.2022 09:43

Asma köprüler şehri Konstantin, Cezayir'in en büyük üçüncü kenti.

Asma köprüler şehri Konstantin, Cezayir'in en büyük üçüncü kenti. Burası, Cezayir'in Roma kalıntılarına yakın, tarihle iç içe bir kent.

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Kaynak: DailyMotion.com

Cezayir, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'in turizm merkezleri binlerce yıllık tarihini anlatıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir'in turizm merkezleri binlerce yıllık tarihini anlatıyor - Son Dakika
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