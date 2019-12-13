Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun'dan ilk açıklama: "Değişimde kararlıyız ve buna kâdiriz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun'dan ilk açıklama: 'Değişimde kararlıyız ve buna kâdiriz' - Son Dakika

Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun'dan ilk açıklama: "Değişimde kararlıyız ve buna kâdiriz"

6 saat önce

Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, halkın dile getirdiği değişim talebine bağlı olduğunu belirtti.

Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun'dan ilk açıklama:

Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, halkın dile getirdiği değişim talebine bağlı olduğunu belirtti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tabbun, "Değişimde kararlıyız ve bu değişimi hayata geçirmeye de kadiriz. Bütün Cezayir halkına şahsıma duydukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tebbun ayrıca halka "yeni Cezayir'i birlikte inşa etme" çağrısında bulundu.

Abdulmecid Tebbun, açıklanan ilk resmi sonuçlara göre, dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:50 Kaynak: AA
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