Cezayir, İspanya ile 20 yıllık dostluk ve iyi komşuluk anlaşmasını askıya aldı

Cezayir, Batı Sahra sorununda politikasını Fas'tan yana değiştiren İspanya ile 20 yıllık geçmişi olan dostluk ve iyi komşuluk anlaşmasını "ivedilikle askıya alma" kararı aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan mesajda, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin, Batı Sahra'da Fas tezini savunan "haksız politika değişikliğinden" dolayı, 8 Ekim 2002'de İspanya ile imzalanan iş birliği, iyi komşuluk ve dostluk anlaşmasının ivedilikle askıya alındığı duyuruldu.

Söz konusu mesajda, "İspanya makamları, İspanya Krallığı üzerinde bölgesel bir idari gücün yükü gibi gördükleri Batı Sahra'da benimsedikleri konumu haklı çıkarmak için, yasal, ahlaki ve siyasi yükümlülüklerini ihlal eden, bir kampanya başlattı. İspanya hükümetinin bu tutumu, yönetim gücü olarak statüsünün dayattığı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve bölgedeki durumun kötüleşmesine doğrudan katkıda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "İspanya hükümetinin Cezayir'in aldığı karardan üzüntü duyduğu, komşu ve dost olarak gördüğü Cezayir ile iyi ilişkileri, her iki halkın yararına geliştirmeye devam ederek, iyileştirmeye çalışacağını" bildirdi.

İspanya hükümeti ayrıca Cezayir ile ilişkilerde, "özellikle Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukuk ilkelerine saygı konusunda, içeriğine tam taahhüdünü yeniden teyit ettiğini" vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün mecliste yaptığı konuşmada, İspanya'nın Fas ile ilişkileri normalleştirmek için Batı Sahra politikasında yaptığı değişikliği savunarak, Fas'ın Batı Sahra için önerdiği planın "ciddi, inanılır ve gerçekçi temellere dayandığını, diğer yandan İspanya'nın bu bölge halkının davasından vazgeçmediğini" söylemişti.

Sanchez konuşmasında, Cezayir ile ilişkiler konusunda hiçbir değerlendirmede bulunmamıştı.

İspanya-Cezayir ilişkileri

İspanya hükümeti, yaklaşık 10 ay süren Fas ile yaşadığı diplomatik krizi düzeltmek ve ikili ilişkileri normalleştirmek için mart ayında harekete geçmişti.

Başbakan Sanchez, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta, Batı Sahra sorununda Fas'ın ortaya attığı özerklik planını desteklediğini açıklamış, ardından 7 Nisan'da Rabat'a giderek ikili ilişkilerin normalleştirme sürecine girmesini sağlayan ikili anlaşmalara imza atmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Cezayir de Madrid'deki büyükelçisini istişare için merkeze çekmişti.

İspanya'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 47'sine yakını Cezayir'den sağlanıyor.