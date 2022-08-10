Cezayir İspanya'dan çektiği büyükelçisini Fransa'ya atadı - Son Dakika
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Cezayir İspanya'dan çektiği büyükelçisini Fransa'ya atadı

10.08.2022 23:35
Cezayir İspanya'dan çektiği büyükelçisini Fransa'ya atadı

Cezayir, İspanya ile yaşanan kriz sonrası Madrid'den çektiği büyükelçi Said Musa'yı Fransa'ya büyükelçi olarak görevlendirdi.

Cezayir, İspanya ile yaşanan kriz sonrası Madrid'den çektiği büyükelçi Said Musa'yı Fransa'ya büyükelçi olarak görevlendirdi.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, görevlendirmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Fransa hükümeti, Sayın Said Musa'nın Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Paris'e olağanüstü ve tam tetkili büyükelçisi olarak atanmasına onay verdi." ifadeleri kullanıldı.

Fransa'da çeşitli makamlarda ülkesinin diplomatik misyon temsilciliğini yapan Musa, 2021'de Cezayir'in İspanya büyükelçiliğine atanmıştı.

Büyükelçi Musa, mart ayında İspanya hükümeti ile Cezayir arasında Batı Sahra sorunu nedeniyle yaşanan kriz sonrası istişare için Cezayir'e çekilmişti.

Cezayir'in Paris'teki büyükelçisinin konumu, Fransa'da yaklaşık 5 milyon Cezayirli göçmenin varlığı, iki ülke arasındaki ilişkilerin hassasiyeti ve tarihi arka planı göz önüne alındığında, Cezayir Dışişleri Bakanlığı için en önemli diplomatik pozisyon olarak kabul ediliyor.

İspanya-Cezayir arasındaki kriz

İspanya'nın Batı Sahra konusundaki tutumunu değiştirmesi Cezayir ile ilişkilerinde gerilime neden olmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta, Batı Sahra sorununda Fas'ın ortaya attığı özerklik planını desteklediğini açıklamış, ardından 7 Nisan'da Rabat'a giderek ikili ilişkilerin normalleştirme sürecine girmesini sağlayan ikili anlaşmalara imza atmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Cezayir, Madrid'deki büyükelçisini istişare için merkeze çekmişti.

İspanya Başbakanı Sanchez, 8 Haziran'da Mecliste yaptığı konuşmada, İspanya'nın Fas ile ilişkileri normalleştirmek için Batı Sahra politikasında yaptığı değişikliği savunarak, Fas'ın Batı Sahra için önerdiği planın "ciddi, inanılır ve gerçekçi temellere dayandığını, diğer yandan İspanya'nın bu bölge halkının davasından vazgeçmediğini" söylemişti.

Sanchez'in konuşmasından birkaç saat sonra Cezayir Cumhurbaşkanlığı, "İspanya Krallığı ile dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği anlaşmasının ivedilikle askıya alındığını" duyurmuş, ardından Maliye Bakanlığı da İspanya ile dış ticaretini dondurduğunu açıklamıştı.

Batı Sahra sorunu

Sakiyetu'l Hamra ve Vadi ez-Zeheb adlı iki ana bölgeden oluşan ve Fas'ın fiili egemenliği altında bulunan Batı Sahra bölgesi uzun yıllardır, Fas-Cezayir-İspanya üçgeninde çözülemeyen soruna dönüşmüşken, kendisini Batı Sahra'nın "kurtuluş" hareketi olarak tanıtan Polisario Cephesi de Batı Sahra sorunu çerçevesinde şekillenen üçgenin merkezinde yer alan ayrılıkçı hareket olarak öne çıkıyor.

Fas, Polisario Cephesi tarafından 1976'da bağımsızlığı ilan edilen eski bir İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra sorununun çözümü için 2007'de "genişletilmiş özerkliği" önerirken, Cezayir tarafından desteklenen Polisario ise bu bölgenin kaderinin tayini için referanduma gidilmesi talebinde bulunuyor.

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Kaynak: AA

Cezayir, İspanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

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