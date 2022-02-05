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Cezayir: İsrail'e Afrika Birliği'nde gözlemci statüsü verilerek çifte yanlış yapıldı - Son Dakika

Cezayir: İsrail'e Afrika Birliği'nde gözlemci statüsü verilerek çifte yanlış yapıldı

05.02.2022 02:28
Cezayir: İsrail'e Afrika Birliği'nde gözlemci statüsü verilerek çifte yanlış yapıldı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, İsrail'e, Afrika Birliği'nde gözlemci üyelik statüsü verilmesiyle çifte yanlış yapıldığını söyledi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, İsrail'e, Afrika Birliği'nde gözlemci üyelik statüsü verilmesiyle çifte yanlış yapıldığını söyledi.

Lamamra, Afrika ülkeleri liderleri tarafından kıtanın önemli meselelerinin masaya yatırılacağı 35. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi'yle ilgili Fransa devlet radyosuna konuştu.

İsrail'e, Afrika Birliği'nde gözlemci üyelik statüsü verilmesiyle ilgili soruyu cevaplandıran Lamamra, "İsrail'e gözlemci statüsü verilmesini kendilerinin başlatmadığını" belirtti.

Bu meselede iki yanlış yapıldığını savunan Lamamra, şunları kaydetti:

"İlk yanlış, Cezayir de dahil olmak üzere Afrika Birliği üyesi ülkelere danışılmadan böyle bir karar alınmasıydı. Karar kötüydü ve alınmaması gerekirdi. Bu konuda istişare yapılmış olsaydı, kesinlikle bu karar alınmazdı. İkinci yanlış ise bu konuda üye ülkeler arasında görüş ayrılıkları olması ve bu durumun düzeltilmemesidir. Bu, birlik için kötü bir durumdur."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 2 Ekim 2021'de Le Monde gazetesinde yer alan Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadelerinin ardından Cezayir'in hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapatmasıyla ilgili de konuşan Lamamra, hava sahasının yeniden açılmasının uzak bir ihtimal olmadığını dile getirdi.

Lamamra, Fas ile olan ilişkiler konusunda ise "Bölgede sorunlar var ve bunlar, İsraillileri sınırlarımıza çağırarak ve Fas'tan Cezayir karşıtı tehditler savurarak çözülmüyor. Şunu bilin ki Cezayir, kendini müdafaa dışında komşu ülkelere savaş açmayacaktır." dedi.

Fas'ın İsrail'den insansız hava aracı (İHA) satın aldığı ve bu sayede Cezayir'e karşı askeri üstünlük elde edeceği yönündeki haberleri de değerlendiren Lamamra, "Bunlar Rabat yönetiminin hesapları ama her zaman yanlış hesaplar yapılıyor." ifadesini kullandı.

Afrika Birliği zirvesinde, İsrail'in Birliğe gözlemci üye olmasına yönelik itirazlar tartışılacak.

Güney Afrika ve Cezayir'in söz konusu üyeliğin iptali için oylama yapılmasını istemesi bekleniyor.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Afrika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir: İsrail'e Afrika Birliği'nde gözlemci statüsü verilerek çifte yanlış yapıldı - Son Dakika


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