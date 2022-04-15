Cezayir, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
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Cezayir, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı

15.04.2022 19:35
Cezayir, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı

Cezayir, İsrail polisinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik yaptığı saldırıları "şiddetle" kınadığını bildirdi.

Cezayir, İsrail polisinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik yaptığı saldırıları "şiddetle" kınadığını bildirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin bu sabah saatlerinde Filistinlilere yönelik, Mescid-i Aksa'nın kutsallığı ve uluslararası tüm karar ve sözleşmeleri ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İslam dünyası için mukaddes olan Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinli Müslümanların güvenliğinin sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası toplum göreve çağırıldı.

Filistinlilere yönelik saldırıların açıkça bir provokasyon olarak nitelendirildiği açıklamada, "İsrail'in Filistin halkına yönelik sürekli tekrarlanan saldırıları ve devam ettirdiği işgalin bölgede güvensizlik ve istikrarsızlığa" sebep olduğu kaydedildi.

Adil ve kapsamlı bir barış için acil hareket edilmesi gereğine vurgu yapılan açıklamada, "İsrail'in işgal edilmiş bütün Arap topraklarından çekilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin tanınması" gerektiği belirtildi.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

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Cezayir, Mescit, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika


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