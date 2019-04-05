Son Dakika Haberleri: Cezayir İstihbarat Başkanı Görevden Alındı

Cezayir İstihbarat Başkanı Görevden Alındı

2 saat önce

Cezayir İstihbarat Teşkilatı Başkanı Osman Tartak görevden alınarak, İstihbarat Teşkilatı, Savunma Bakanlığına bağlandı.

Cezayir İstihbarat Başkanı Görevden Alındı, System.String[]
Cezayir İstihbarat Teşkilatı Başkanı Osman Tartak görevden alınarak, İstihbarat Teşkilatı, Savunma Bakanlığına bağlandı.

Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın Salı günkü istifasının ardından devlet kademelerindeki değişiklikler devam ediyor. Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen Cezayir İstihbarat Teşkilatı Başkanı Osman Tartak'ın görevinden alındığı duyuruldu. Cezayir medyası, İstihbarat Teşkilatının da Savunma Bakanlığına bağlandığını iddia etti.

Cezayir medyasınca Devlet Başkanının eski güvenlik danışmanı olan Tartak'ın Perşembe gecesi görevden alındığı ifade ediliyor. Ancak Tartak tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İstihbarat Teşkilatının Savunma Bakanlığına bağlandığı duyurulmasına rağmen, Devlet Başkanlığı koltuğunun boş olduğu ülkede bu kararı kimin verdiği bilinmiyor. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:44 Kaynak: İHA

Abdelaziz Bouteflika, Cezayir, Politika
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