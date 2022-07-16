Cezayir, İtalya'ya Doğalgaz İhracatını 4 Milyar Metreküp Artırıyor - Son Dakika
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Cezayir, İtalya'ya Doğalgaz İhracatını 4 Milyar Metreküp Artırıyor

16.07.2022 16:23
Cezayir, İtalya'ya Doğalgaz İhracatını 4 Milyar Metreküp Artırıyor

CEZAYİR, 16 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir resmi haber ajansı APS Cuma günü, Cezayir'in İtalya'ya yaptığı doğalgaz ihracatını önümüzdeki hafta itibarıyla 4 milyar metreküp artıracağını bildirdi, ancak bu artış için herhangi bir zaman çerçevesi vermedi.

CEZAYİR, 16 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir resmi haber ajansı APS Cuma günü, Cezayir'in İtalya'ya yaptığı doğalgaz ihracatını önümüzdeki hafta itibarıyla 4 milyar metreküp artıracağını bildirdi, ancak bu artış için herhangi bir zaman çerçevesi vermedi. APS, Cezayirli enerji devi Sonatrach'ın söz konusu ilave doğalgaz sevkiyatının, aralarında ENI'nin de bulunduğu İtalyan ortaklarına teslim edilmesini garanti edeceğini söyledi. Cezayir şu an itibarıyla 2022 yılında İtalya'ya 13,9 milyar metreküp doğalgaz teslim etmiş bulunuyor. Kuzey Afrika ülkesi İtalya'ya 2021 yılında 21,2 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmişti.

İki ülkenin enerji devlerinin Nisan ayında imzaladıkları doğalgaz anlaşmasına göre Cezayir, 2023-2024 yılına kadar İtalya'ya her yıl ilave 9 milyar metreküp doğalgaz tedarik edecek. Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Rusya, Ukrayna ile çatışmasının başlamasının ardından AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara tepki olarak İtalya ve diğer Avrupa ülkelerine doğalgaz tedarikini azalttı. AB de Rusya'dan doğalgaz ithalatını azaltma kararı aldı.

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Kaynak: Xinhua

Cezayir, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir, İtalya'ya Doğalgaz İhracatını 4 Milyar Metreküp Artırıyor - Son Dakika

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