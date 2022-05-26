Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun,İtalya'da - Son Dakika
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun,İtalya'da

26.05.2022 15:08

İtalya cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, resmi temaslar için İtalya'yı ziyaret eden Cezayir Cumhurbaşkanı Abülmecid Tebbun'u Roma'daki Quirinal Sarayaında karşıladı.

İtalya cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, resmi temaslar için İtalya'yı ziyaret eden Cezayir Cumhurbaşkanı Abülmecid Tebbun'u Roma'daki Quirinal Sarayaında karşıladı.

İtalya'nın gaz piyasasında en büyük ikinci tedarikçisinin Cezayir olduğunu kaydeden Tebbun, "Yeni keşifler için İtalya ile ortaklığımızı güçlendirmeye çalışıyoruz ki kendilerine gaz sevkiyatımızı artıralım ve Avrupa'da en büyük dağıtımcımız olsunlar." dedi.

İtalya temaslarında çeşitli alanlarda iş birliğini ele alacaklarını aktaran Tebbun, bunların başında ise askeri, denizcilik ve elektronik sanayi alanlarındaki yatırımların geldiğini ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ayrıca ülkesi ile İtalya arasında varılan çok sayıdaki anlaşma ve ekonomik alandaki ortaklıkların da altını çizdi.

Tebbun, 3 gün sürecek resmi bir ziyaret için dün akşam İtalya'ya gelmişti

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinin enerji kaynaklarını çeşitlendirme hedefi kapsamında 11 Nisan'da Cezayir ile bu ülkeden İtalya'ya gaz tedarikini kademeli olarak 2024'e kadar yılda 9 milyar metreküpe kadar artıran bir anlaşma imzalamıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun,İtalya'da
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun,İtalya'da
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun,İtalya'da
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun,İtalya'da

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İtalya'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İtalya'da Mehmet Kazan ve Ahmet Özyazıcı İtalya'da ilk günü başarıyla tamamladı Mehmet Kazan ve Ahmet Özyazıcı İtalya'da ilk günü başarıyla tamamladı
Kaynak: AA

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