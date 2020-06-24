Cezayir, Katar ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Cezayir, Katar ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 869'a, Katar'da 104'e, Lübnan'da 33'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 869'a, Katar'da 104'e, Lübnan'da 33'e yükseldi. Ürdün'de de vaka sayısı arttı.

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Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 869'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 171 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 12 bin 248'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 118 artarak 8 bin 792'ye ulaştığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 5 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1199 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Toplam can kaybının 104'e, vaka sayısının 90 bin 778'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 1582 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 73 bin 83 olduğu kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 33'e çıktığını açıkladı.

Ülkede 22 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1644'e yükseldiği belirtilen açıklamada, hastalığı yenen kişi sayısının da 5 artarak 1303'e ulaştığı ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı ise 24 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1071'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının ise 10 artışla 782 olduğunu bildirdi.

Virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmeyen Ürdün'de Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir, Lübnan, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir, Katar ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

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