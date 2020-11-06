Cezayir: "Korona virüsü aşısının fiyatı ne olursa olsun alacağız" - Son Dakika

Cezayir Sağlık Bakanı Abderrahmane Benbouzid, korona virüsüne karşı geliştirilen aşının fiyatı ne olursa olsun vatandaşlar için alınacağını açıkladı.

Cezayir'de korona virüse karşı verilen mücadele kapsamında Cezayir Sağlık Bakanı Abderrahmane Benbouzid katıldığı basın toplantısında, korona virüsü aşısının fiyatı ne olursa alacaklarını açıkladı. Benbouzid,"Korona virüs aşısı çıkar çıkmaz, maliyeti ne olursa olsun vatandaşlarımızı korumak için alacağız" ifadesini kullandı.

Cezayir'de 2. korona virüs dalgası yaşandığını dile getiren Benbouzid, "İkinci dalga daha sert ve tehlikeli" dedi. Benbouzid, Cezayir yeni tip korona virüs (Covid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı'nda (COVAX) katılarak halk güvenin garantisi almayı hedeflediğini vurguladı.

Korona virüs tedbirlerinin önemini vurgulayan Benbouzid, ülkede korona virüsün önlemlerinin gerekli şekilde uygulanmadığı durumlarda ülkedeki salgın durumunun kötüleşebileceğini söyledi. Cezayir'de toplam korona virüs vak'a sayısı 60 bin 169'a yükselirken koronadaki can kaybı 2 bin 11 oldu.

(İHA)