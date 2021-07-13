Cezayir, Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek sunmak için Tunus'a 250 bin doz aşı gönderiyor - Son Dakika

Cezayir, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka ve ölümlerin arttığı Tunus'a 250 bin doz aşı göndereceğini açıkladı.

Cezayir haber ajansının (APS) Cezayir Cumhurbaşkanlığından aktardığı yazılı açıklamaya göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Tebbun, Said'e Cezayir'in kardeş ülke Tunus'a destek vermeye daima hazır olduğunu bildirdi.

Cezayir'in Tunus halkı, hükümeti ve Cumhurbaşkanı ile dayanışma içinde olduğunu belirten Tebbun, Tunus'un Kovid-19 salgınıyla mücadelesi için yarın 250 bin doz aşının ve tıbbi malzemenin Cezayir'den yola çıkacağını açıkladı.

Tunus, Kovid-19 salgınının yol açtığı sağlık krizi nedeniyle çeşitli ülkelerden Kovid-19 aşısı desteği alıyor.

Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19'un Alfa ve Delta varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulunmuştu.

11 milyon 700 bin nüfuslu Tunus'ta, Sağlık Bakanlığının son verilerine göre toplam can kaybı 16 bin 494'e, vaka sayısı 501 bin 923'e yükselirken, 400 bin 378 kişi ise sağlığına kavuştu.