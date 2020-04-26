Cezayir, Kovid-19 tedbirleri kapsamında durdurulan ticari faaliyetleri yeniden başlattı

Cezayir hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında durdurulan bazı ticari faaliyetlerin yeniden başladığını duyurdu.

Başbakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, salgınla mücadele kapsamında uygulanan karantinanın ekonomik etkilerini hafifletmek için bakanlara ve valilere bir dizi talimat verdi.

Talimata göre, ülkedeki dükkanların açılması ve ticari faaliyet sektörlerinin genişletilmesine karar verildi. Şehirlerdeki taksiler, berberler, pastaneler, elbise ve ayakkabı, beyaz eşya ve mutfak malzemeleri, kumaş, dikiş ve tekstil sektörünü kapsayan karara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kararın ayırca takı, saat, kozmetik, parfüm, mobilya, kütüphaneler ve okul malzemeleri ile toptan ve perakende inşaat malzemesi ticaretindeki yasağı da kapsadığı kaydedildi.

Cezayir'deki Tüccar ve Esnaflar Derneği, birkaç gün önce yetkililere, ülkede binlerce tüccarın iflas tehdidi altında olduğunu belirterek ticari faaliyetlerin yeniden başlaması çağrısında bulunmuştu.

Cezayir makamları, Kovid-19'la mücadele kapsamında mart ayının sonlarında ticari faaliyetlerin durdurulması yönünde karar almıştı.

Cezayir'de ayrıca salgın kapsamında alınan kısmi sokağa çıkma yasağı saatleri 24 Nisan'da alınan kararla 9 ilde 16 saatten 14 saate düşürülmüştü. Ülkede salgının merkezi haline gelen El-Buleyde kentindeki genel karantina uygulaması da kısmi sokağa çıkma yasağına çevrilmişti.

Cezayir makamları son olarak Kovid-19 kaynaklı can kaybının 419'a, vaka sayısının 3 bin 256'ya yükseldiğini açıklamıştı.