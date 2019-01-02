Son Dakika Haberleri: Cezayir Kupası'nda Arbede: 70 Yaralı

Cezayir Kupası'nda Arbede: 70 Yaralı

50 dakika önce

Cezayir Kupası'nda oynanan bir maçta iki takım taraftarları arasında çıkan arbedede 70 kişi yaralandı.

Cezayir Kupası'nda Arbede: 70 Yaralı, System.String[]
Cezayir Kupası'nda oynanan bir maçta iki takım taraftarları arasında çıkan arbedede 70 kişi yaralandı.

Jijel kentinde Cezayir Kupası'nın son 16 turunda MC Alger ile CR Village Moussa arasında oynanan karşılaşmada taraftarlar arasında arbede yaşandı. Jijel Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahlam Kijavar, maçın 35'inci dakikasında taraftarlar arasında çıkan arbedede 45'i güvenlik gücü, 70 kişinin yaralandığını açıkladı. Maçı MC Alger 3-0 kazandı. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

Cezayir, 3. Sayfa
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