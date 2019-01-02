Cezayir Kupası'nda Arbede: 70 Yaralı
1 saat önce
Cezayir Kupası'nda oynanan bir maçta iki takım taraftarları arasında çıkan arbedede 70 kişi yaralandı.
Cezayir
Kupası'nda oynanan bir maçta iki takım taraftarları arasında çıkan arbedede 70 kişi yaralandı. Jijel kentinde Cezayir Kupası'nın son 16 turunda MC Alger ile CR Village Moussa arasında oynanan karşılaşmada taraftarlar arasında arbede yaşandı. Jijel Emniyet Müdürlüğü
Sözcüsü Ahlam Kijavar, maçın 35'inci dakikasında taraftarlar arasında çıkan arbedede 45'i güvenlik gücü, 70 kişinin yaralandığını açıkladı. Maçı MC Alger 3-0 kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
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