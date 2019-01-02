Son Dakika Haberleri: Cezayir Kupası'nda Arbede: 70 Yaralı

Cezayir Kupası'nda Arbede: 70 Yaralı

1 saat önce

Cezayir Kupası'nda oynanan bir maçta iki takım taraftarları arasında çıkan arbedede 70 kişi yaralandı.

Cezayir Kupası'nda oynanan bir maçta iki takım taraftarları arasında çıkan arbedede 70 kişi yaralandı. Jijel kentinde Cezayir Kupası'nın son 16 turunda MC Alger ile CR Village Moussa arasında oynanan karşılaşmada taraftarlar arasında arbede yaşandı. Jijel Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahlam Kijavar, maçın 35'inci dakikasında taraftarlar arasında çıkan arbedede 45'i güvenlik gücü, 70 kişinin yaralandığını açıkladı. Maçı MC Alger 3-0 kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Cezayir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık Açıkladı: Poşet Kullanımında Yüzde 70'e Varan Azalma Oldu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller

ABD Başkanı Trump'tan Suriye Açıklaması: Kürtleri Korumak İstiyoruz Poşete 25 Kuruş Ödemek İstemeyen Vatandaşın Bulduğu Yöntem, Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 23:37:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir Kupası'nda Arbede: 70 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]