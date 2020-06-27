Cezayir, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Cezayir, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 892, Kuveyt'te 344, Katar'da 110'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 892, Kuveyt'te 344, Katar'da 110'a yükseldi.

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Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği, 283 kişide vaka tespit edildiği, 136 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 892'ye, vaka sayısının 12 bin 968'e, iyileşenlerin 9 bin 202'ye ulaştığı aktarıldı.

Söz konusu vaka artışının Cezayir'de bir gün içinde kaydedilen en yüksek sayı olduğu belirtiliyor.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 688 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Ülkedeki toplam can kaybının 344'e, vaka sayısının da 44 bin 391'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının ise 617 artışla 34 bin 586'ya yükseldiği aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı da virüs sebebiyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 879 yeni vaka tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Ülkedeki toplam can kaybının 110'a, vaka sayısının 93 bin 663'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 1153 artışla 77 bin 225'e ulaştığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Cezayir, Kuveyt, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 20:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

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