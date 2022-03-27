Cezayir: Libya'da ateşkes kazanımı korunmalı - Son Dakika

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Libya'da ateşkesin devamlılığının korunması adına çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Lamamra, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu kapsamında "Libya'da istikrarın inşası" başlıklı oturumda konuştu.

Libya'nın içinde bulunduğu süreçte ateşkesin sürdürülmesinin önemli olduğunu vurgulayan Lamamra, "Ateşkes anlaşması, son iki yılda gerçekleştirilen en önemli kazanım. Silahlı çatışmaların geri dönmesi yönündeki mevcut korkuları dikkate alarak, bu kazanımın korunması adına çaba gösterilmesi gerekiyor." dedi.

Lamamra, Libya'ya yönelik silah ambargosu kararına saygı duyulması gerektiğini ifade ederek, ülkede çatışmaların yeniden başlaması ihtimalini önlemek için paralı askerlerin geri çekilmesi ve bölgede uluslararası gözlemcilerin varlığının artırılması gerektiğini vurguladı.

-Libya'da siyaset ve güvenlik meselelerine eşit derecede önem verilmeli

Konuşmasında Libya'daki seçim sürecine de değinen Lamamra, seçimlerin ertelenmesi durumunun "kendi içinde bir sona dönüştürülmemesi" gerektiğini kaydetti.

Asıl hedefin daha kapsamlı ve meşruiyet sorununu çözmek adına uyumlu bir şekilde ilerlemek olduğunu ifade eden Lamamra, seçimlerin "yüksek hedefe ulaşmak adına tamamlayıcı bir yol" olduğunu söyledi.

Lamamra, birbiriyle bağlantılı ve ortak etkilere sahip "siyaset ve güvenlik meselelerine eşit derecede özen gösterilmesi" gerektiğini vurgu yaptı.

-Cezayir, ulusal uzlaşı noktasında Libyalılarla deneyimlerini paylaşmaya hazır

Öte yandan Lamamra, Cezayir'in ulusal uzlaşı noktasındaki başarılı deneyimini paylaşmaya ve Libyalıların gelecek hedeflerini gerçekleştirmek için destek vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Lamamra, "Cezayir, geçmiş tecrübelerine dayanarak, kazanan ve kaybeden mantığından uzak bir şekilde Libya'da ulusal uzlaşının sağlanmasının önemini vurguluyor." şeklinde konuştu.