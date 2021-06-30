Cezayir, Libya sınırı yakınında hava, kara ve özel birliklerin katılımıyla askeri tatbikat yaptı - Son Dakika

Cezayir ordusu, Libya sınırına yakın bir bölgede hava, kara ve özel kuvvetlerin katılımıyla "Nasr 2021" adında gerçek mühimmatların kullanıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Libya ile sınır bölgesi Djanet kentinin güneydoğusunda yapılan tatbikata Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha komuta etti.

Gerçek mühimmat kullanılan askeri tatbikatla, birliklerin gerçek savaş ortamına uygun ortamda savaşa hazır olma durumlarının test edilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, tatbikatın 2020-2021 savaş hazırlığı yılı çerçevesinde son çalışma olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hava, kara kuvvetleri ve özel kuvvetlerden birimlerin katıldığı ve helikopterlerden özel kuvvetlerin halatla inme operasyonlarının uygulandığı belirtildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin 19 Haziran'da Cezayir sınırındaki bölgeyi kapattığını açıklamasından birkaç gün sonra Şangariha, Libya sınırındaki bir askeri bölgeyi ziyaret etmişti.

Bölgede askerlere hitap eden Şangariha, Cezayir'in, bölgedeki önemli konumundan hareketle komşu ülkelerde güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası girişimleri desteklemeye çalıştığını ve hala da çabalarını sürdürdüğünü belirtmişti.

Cezayir'in, hiçbir tarafın tehdidini veya sindirmesini kabul etmediğini ve etmeyeceğini, ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir tarafa boyun eğmeyeceğini kaydeden Şangariha, "İktidar olmaya heveslenenleri ve tüm tarafları, Cezayir'in itibarına, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar vermemeleri konusunda güçlü bir şekilde uyarıyoruz. Onlar, kendilerine vereceğimiz yanıtın sert ve belirleyici olacağını bilsinler." ifadesini kullanmıştı.