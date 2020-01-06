Cezayir Libya tezkeresine tepki gösterdi: Komşu ülkede yabancı varlığını kabul etmeyeceğiz

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Türkiye'nin TBMM'de yapılan oylamayla kabul ettiği Libya tezkeresine ilişkin, "Cezayir, komşu ülke topraklarındaki hiçbir yabancı varlığını, müdahalede bulunmak isteyen ülke hangisi olursa olsun kabul etmeyecektir" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin Libya'daki Trablus hükümetini desteklemek amacıyla bölgeye asker gönderme kararına "Ağır silahlar çözüm olamaz" diyerek tepki gösteren Bukadum sözlerine, "Türkiye'nin Libya topraklarına birlik göndermeye yönelik adımı krizi uluslararası hale getiriyor ve Cezayir'i oldubittiyle karşı karşıya bırakıyor" şeklinde devam etti.