Cezayir, Libya ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Cezayir, Libya ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1028'e, Libya'da 42'ye ve Lübnan'da 37'ye yükselirken, Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1028'e, Libya'da 42'ye ve Lübnan'da 37'ye yükselirken, Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede 10 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 527 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 1028'e, vaka sayısının da 20 bin 216'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 14 bin 351'e ulaştığı aktarıldı.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 42'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 1563, iyileşen hasta sayısının ise 370 olduğu belirtildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte bir kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini ve 32 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 37'ye, vaka sayısının da 2 bin 451'e çıktığını aktaran bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1455'e ulaştığını bildirdi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 kişinin daha virüse yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 1198'e yükseldiği duyuruldu.

Ülkede Kovid-19'dan şu ana kadar 10 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1013'e ulaştığı ifade edildi.

Cezayir, Lübnan, Ürdün, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir, Libya ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:36 Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 03:36:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayir, Libya ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]