Cezayir Libyalı tarafların diyaloglarına ev sahipliği yapmaya hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir Libyalı tarafların diyaloglarına ev sahipliği yapmaya hazır - Son Dakika

Cezayir Libyalı tarafların diyaloglarına ev sahipliği yapmaya hazır

1 saat önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya krizine çözüm bulunması için taraflar arasında bir diyalog sürecine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Cezayir Libyalı tarafların diyaloglarına ev sahipliği yapmaya hazır, System.String[]

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya krizine çözüm bulunması için taraflar arasında bir diyalog sürecine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Tebbun, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konferansında yaptığı konuşmada, Cezayir'in Libya krizinin tüm taraflarına eşit mesafede kalacağı ve aralarındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti.

"Cezayir, Libyalı taraflar arasındaki diyalog sürecine ev sahipliği yapmaya hazırdır." ifadesini kullanan Tebbun, konferansa katılanlara, ateşkesin sağlanması için bir yol haritası belirlenmesi ve taraflara silah ambargosuna bağlı kalınması çağrısında bulundu.

Tebbun, konferans kapsamında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya krizini görüştü.

Cezayir'de son 1 yıldır yaşanan halk hareketleri sonucunda eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika istifa etmiş ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmış ve Abdulmecid Tebbun kısa süre önce ülkenin başına geçmişti.

Cezayir, Libya krizinin çözümüne dönük olarak diplomatik mekanizmaları harekete geçirerek Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Faiz es-Serrac, Tobruk'tan temsilciler heyeti ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Mısır ve İtalya dışişleri bakanlarıyla sıkı temaslarda bulundu.

Cezayir, 2015'te de Fas'taki Suhayrat Antlaşması öncesinde Libya'daki taraflar arasında yoğun arabuluculuk rolü üstlenmiş ve başarılı olmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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