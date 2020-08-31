Cezayir, Lübnan'a inşaat malzemeleri yüklü bir gemi gönderdi - Son Dakika

Cezayir, Beyrut Limanı'ndaki patlamada yıkılan yerlerin yeniden inşasına destek için Lübnan'a inşaat malzemeleri yüklü bir gemi gönderdi.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Cicel vilayetindeki Uluslararası Cencen Limanı'ndan Lübnan'a hareket eden gemi, Sanayi Bakanı Ferhat Ayet Ali, Dayanışma Bakanı Kevser Kriko ve Lübnan'ın Cezayir Büyükelçisi Muhammed Hasan tarafından uğurlandı.

Dayanışma Bakanı Kevser Kriko, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gemi'nin Lübnan'a gönderilen yaklaşık 7 bin ton inşaat malzemesi taşıdığını söyledi.

Sanayi Bakanı Ali de bu yardımın Beyrut Limanı'ndaki patlamada yıkılan yerlerin yeniden inşasına destek amacıyla yapıldığını dile getirdi.

Ali, gelecek günlerde de farklı inşaat malzemelerini içeren ek yardımlar gönderileceğini ifade etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Lübnanlı makamların paylaştığı son verilere göre, Beyrut'ta 50 bini aşkın evde hasara yol açan patlamada 190 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı ve 3 kişi hala kayıp.