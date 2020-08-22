Cezayir, Lübnan ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı - Son Dakika

Cezayir, Lübnan ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 7, Lübnan'da 3, Tunus'ta 1 kişi hayatını kaybederken, Ürdün'de vaka sayısı arttı.

Cezayir, Lübnan ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 7, Lübnan'da 3, Tunus'ta 1 kişi hayatını kaybederken, Ürdün'de vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 409 kişinin enfekte olduğu, 306 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1418'e, vakaların 40 bin 667'ye, iyileşenlerin sayısının da 28 bin 587'ye çıktığı kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 628 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, ülkede toplam can kaybının 116'ya, vaka sayısının 11 bin 580'e, iyileşen hasta sayısının da 3 bin 204'e yükseldiğini bildirdi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 64 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.

Son veriler ışığında toplam can kaybının 64'e, vaka sayısının 2 bin 607'ye, iyileşenlerin sayısının 1420'ye yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan Tunus'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkenin güneyindeki El-Hamme ve Gabes kentlerinde akşam ve gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.

El-Hamme Belediye Başkanı Nasif bin Nacih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun belirli saatlerde El-Hamme'de sokağa çıkma yasağı kararı aldığını söyledi.

Bin Nacih, yasağın bir hafta süreceği ve 17.00-05.00 arasında uygulanacağı bilgisini verdi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede 34 yeni vaka tespit edildiğini, bir kişinin iyileştiğini açıkladı.

Ülkede toplam vaka sayısının 1532'ye, iyileşenlerin sayısının 1262'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, şu ana kadar virüs nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Cezayir, Lübnan, Ürdün, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 00:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir, Lübnan ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı - Son Dakika
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