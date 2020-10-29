Cezayir "Mali'deki esir takasında aşırıcı gruplara fidye ödenmesine" tepki gösterdi - Son Dakika

Cezayir "Mali'deki esir takasında aşırıcı gruplara fidye ödenmesine" tepki gösterdi

29.10.2020 21:31
Cezayir

Cezayir, Mali'de 3 Avrupalının (1 Fransız ve 2 İtalyan) ve 1 Mali vatandaşının serbest bırakılması karşılığında, esir takası anlaşmasında aşırı görüşlü silahlı gruplara fidye ödenmesine tepki gösterdi.

Cezayir, Mali'de 3 Avrupalının (1 Fransız ve 2 İtalyan) ve 1 Mali vatandaşının serbest bırakılması karşılığında, esir takası anlaşmasında aşırı görüşlü silahlı gruplara fidye ödenmesine tepki gösterdi.

Basına sızan bilgilere göre, silahlı grupların elindeki Avrupalı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Mali makamlarının bu gruplara mensup 200 civarında militanı serbest bıraktığı ve gruba fidye ödediği iddia ediliyor.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cezayir uyruklu Mustafa Derar'ın, Mali'deki esir takasında serbest kalarak ülkeye girdikten sonra güvenlik güçlerince takip edildiği ve Tilimsan'da tutukladığı belirtildi.

Derar, Cezayir televizyonunda yayınlanan videoda, Mali'deki terör gruplarına katılma süreci ve serbest kalmasını sağlayan anlaşmanın detaylarını anlattı.

Derar, anlaşmanın bir Fransız ile Mali'deki silahlı bir grubu yöneten Iyad Ag Gali'nin gözetiminde yapıldığını ifade etti.

"Anlaşma, 207 teröristin serbest bırakılması ve 10 milyon avro fidye ödenmesiyle gerçekleşti." diyen Derar daha sonra 30 milyon avroluk bir miktar daha duyduğunu söyledi.

Derar, 2012'de terör gruplarına katıldığını ve 2013'te Mali ordusu ile girdiği bir çatışmanın ardından tutuklanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti.

Cezayir Savunma Bakanlığının açıklamasında, "(Fidye ödenmesi) Bu tür eylemler kabul edilemez ve BM'nin teröristlere fidye ödenmesini yasaklayan kararlarını ihlal etmekte. Bu terörle mücadele çabalarının ve teröristlerin finansman kaynaklarının tüketilmesini boşa çıkartacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Savunma bakanlığının isim vermeden yaptığı açıklama, "Fransa ve İtalya işaret ettiği" şeklinde yorumlanıyor.

Söz konusu durumun, Cezayir'in ilk defa neredeyse doğrudan "Fransa'yı esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için aşırı görüşlü silahlı gruplara fidye ödemekle suçlaması" olarak değerlendiriliyor.

Cezayir, Mali'nin kuzey bölgelerindeki silahlı grupları kendi ulusal güvenliği için tehdit olarak görüyor.

Mali makamları bir süre önce, Malili siyasi İsmail Cisse, Fransız rehine Sophie Petronin ve İtalyan rehineler Pierluigi Maccalli ile Nicola Chiacchio isimli kişilerin kurtarıldığını duyurmuştu.

İtalyan, Cezayir, Terör, Fidye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir 'Mali'deki esir takasında aşırıcı gruplara fidye ödenmesine' tepki gösterdi - Son Dakika

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