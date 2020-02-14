Cezayir, Mali sınırında düzenlenen saldırıya "gereken karşılığı" verecek - Son Dakika
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Cezayir, Mali sınırında düzenlenen saldırıya "gereken karşılığı" verecek

7 saat önce

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şangariha, 9 Şubat'ta Mali sınırındaki bir askeri birliğe düzenlenen intihar saldırısına "gereken karşılığı" vereceklerini belirtti.

Cezayir, Mali sınırında düzenlenen saldırıya

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şangariha, 9 Şubat'ta Mali sınırındaki bir askeri birliğe düzenlenen intihar saldırısına "gereken karşılığı" vereceklerini belirtti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Şangariha, 1 askerin hayatını kaybettiği Timyavin bölgesindeki askeri birliği ziyaret etti.

Şangariha, ziyaret sırasında yaptığı açıklama, askeri birliğe düzenlenen saldırıya uygun zaman ve mekanda güçlü bir şekilde "gereken karşılığı" vereceklerini söyledi.

Cezayir Savunma Bakanlığından 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, ülkenin Mali sınırında görevli bir askerin, bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısını önlemeye çalıştığı sırada öldüğü duyurulmuştu.

Yerel basında yer alan haberlerde, saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın Afrika sahillerinde aktif olan gruplarından birinin üstlendiği belirtilmiş ancak bu bilgi teyit edilememişti.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in 23 Aralık 2019'da 79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun bu göreve Said Şangariha'yı atamıştı.

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:44 Kaynak: AA
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