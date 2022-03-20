Cezayir: Mali sınırında teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Cezayir: Mali sınırında teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaşamını yitirdi

20.03.2022 20:19
Cezayir: Mali sınırında teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaşamını yitirdi

Cezayir Savunma Bakanlığı, Mali sınırında çıkan çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cezayir Savunma Bakanlığı, Mali sınırında çıkan çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali sınırındaki Burc Baci Muhtar çevresinde bulunan "6. Askeri Bölge'de" ordu güçleri ile terörist bir grup arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, teröristlerle çıkan çatışma sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha'nın kendisi ve tüm ordu mensupları adına şehit ailelerine "en içten taziyelerini" ilettiğine yer verildi.

Mali, Nijer ve Libya sınırlarından terörist unsurların sızmasını ve kaçakçılığı önlemeye çalışan Cezayir, sınır bölgelerinde çok sayıda asker bulunduruyor.

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Çatışma, Cezayir, Muhtar, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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