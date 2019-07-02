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Cezayir Meclis Başkanı istifa etti

34 dakika önce

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Muaz Buşarib görevinden istifa etti.

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Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Muaz Buşarib görevinden istifa etti.
Cezayir Ulusal Halk Meclisinden (parlamentonun birinci kanadı), yapılan açıklamada Meclis ofisi üyelerinin, Buşarib'in istifasını inceleyerek, meclis başkanlığı görevinin boşaldığını oy birliğiyle kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada, yeni Meclis Başkanı seçilene kadar geçici olarak, Terbiş Abdurrezzak'ın meclisin işlerini yürütmekle görevlendirildiği aktarıldı.
Meclis kaynakları, milletvekillerinin öfkesini önlemek için Millet Konseyi Başkanı Salih Gucil'in başkanlık ettiği parlamentonun kapanış oturumuna Buşarib'in katılmasına izin verilmediğini ifade etti.
Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), Demokratik Ulusal Birlik (RND), Özgür Bağımsızlar Bloku, Cezayir'in Umudu İçin Birlik (TAJ), Cezayir Halk Hareketi Partisi (MPA) ve Nahda, Adalet ve Bina için Birlik olmak üzere 6 parti, daha önce Muaz Buşarib'in istifasını talep etmişti.
Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın liderliğini yaptığı FLN partisi milletvekilleri, mayıs ayında istifasını istedikleri Meclis Başkanı Buşarib'in ofisini basmıştı.
Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika gibi nüfuzlu kişilerin tesiri altında kaldığı ileri sürülen Buşarib, geçen kasım ayında Said Buhacce'nin yerine Meclis Başkanlığına getirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:25 Kaynak: AA
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