Cezayir Meclisi ile TBMM Arasında Dostluk Grubu Kuruldu

Cezayir Ulusal Halk Meclisi ile TBMM arasında Dostluk Grubu kuruldu.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi ile TBMM arasında Dostluk Grubu kuruldu.



Cezayir Ulusal Halk Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke arasında oluşturulan grubunun başkanlığına Barış Toplumu Hareketi Parlamento Grup Başkanı Ahmed Saduk seçildi.



Grubun kuruluşu bağlamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy ile Cezayir Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Abdulhamid Afif hazır bulundu.



Etkinlikte konuşan Saduk, Dostluk Grubu içinde çalışacak milletvekillerinin, iki ülkenin liderlerinin belirlediği hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak için çaba sarf etmeye hazır olduğunu ifade etti.



İki ülkenin çeşitli alanlarda ileri düzeyde işbirliği içinde olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Poroy, grupta çalışacak milletvekillerinin iki ülke arasında daha fazla yakınlaşma sağlamaları konusunda rol oynamasının önemine işaret etti.



Cezayir Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Afif ise Türkiye ile Cezayir arasında diyalog ve siyasi istişare düzeyinde varılan sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye ile Cezayir arasında 2006'dan bu yana ticaret hacminin ve Cezayir'deki Türk yatırımlarının oranının artmasına katkıda bulunan dostluk ve işbirliği anlaşması bulunuyor.



Cezayir, yılda yaklaşık 5 milyar dolarlık ticaret hacmi ile Türkiye'nin bölgedeki en büyük ticari ortağı olarak değerlendiriliyor.



Resmi rakamlara göre Türkiye'nin Cezayir'deki yatırımları 3 milyar doları aşmış durumda.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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