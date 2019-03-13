Son Dakika Haberleri: Cezayir Muhalefetinden Milletvekillerine "İstifa Edin" Çağrısı

Cezayir Muhalefetinden Milletvekillerine "İstifa Edin" Çağrısı

1 saat önce

Cezayir'deki muhalefet partileri, parlamentonun her iki kanadında bulunan tüm milletvekillerine "istifa etmeleri" çağrısında bulundu.

Cezayir Muhalefetinden Milletvekillerine
Cezayir'deki muhalefet partileri, parlamentonun her iki kanadında bulunan tüm milletvekillerine "istifa etmeleri" çağrısında bulundu.

İslami eğilimli Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkent Cezayir'deki genel merkezinde bir araya gelen bazı muhalefet partileri yetkilileri ve muhalif isimler, görüşmenin ardından ortak bir bildiri yayımladı.

Ülkedeki mevcut yönetimin geçiş sürecini yönetmeye ehil olmadığı kaydedilen bildiride, "Buteflika'nın kararlarını hem şekil hem de içerik olarak reddediyoruz." denildi.

Şu anki durumun Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 4. döneminin devamı ve uzatılması anlamına geldiğine işaret eden muhalefet partileri, halkın tüm talepleri yerine getirilene kadar gösterilerin devam etmesi ve parlamentodaki tüm akil ve onurlu tüm milletvekillerinin istifa etmesi çağrısı yaptı.

Bildiride ayrıca Anayasa ve halk iradesi dışındaki bir durumun sürdürülemez olduğuna dikkat çekilirken, ordunun önemi ve anayasal görevine işaret edilerek "ordunun siyasi çekişmelerin içine girmemesi gerektiği" vurgulandı.

Söz konusu toplantıya birçok muhalefet partisinden yetkililer ile eski Başbakan Ali bin Filis ve eski İletişimi Bakanı Abdulaziz Rihabi gibi çok sayıda siyasi de katıldı.

Geçen şubat ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olduğunu açıklayan Buteflika, pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:03 Kaynak: AA

Cezayir, Güncel
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