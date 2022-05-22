Cezayir: Ne dün ne bugün ne de yarın arabuluculuk var - Son Dakika
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Cezayir: Ne dün ne bugün ne de yarın arabuluculuk var

22.05.2022 00:08
Cezayir: Ne dün ne bugün ne de yarın arabuluculuk var

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinin, Fas ile ilişkileri kesmesinde arabuluculuğa tahammül edemeyeceğini söyledi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinin, Fas ile ilişkileri kesmesinde arabuluculuğa tahammül edemeyeceğini söyledi.

Cezayir televizyonuna konuşan Lamamra, medya kuruluşlarının bu fikri hangi tarafa bağladığına bakılmaksızın Fas ile ilişkilerin kesilmesinde arabuluculuğa tahammül edilemeyeceğini ifade etti.

Lamamra, "Ne dün ne bugün ne de yarın arabuluculuk var çünkü Cezayir'in tutumu net, diplomatik ilişkilerin kesilmesi güçlü nedenlerle gerçekleşti. Tüm sorumluluk ilişkileri bu kadar kötü hale getiren tarafın üzerine yüklenmelidir." diye konuştu.

Ülkesinin Suudi Arabistan, Arap ve diğer Afrika ülkeleriyle ortak çıkarları ve fikir birliği olduğunu kaydeden Lamamra, bunun kendilerini meslektaşlarıyla buluşturduğunu, müzakere ettiklerini, anlaşmalar yaptıklarını ve bu tür konu çalışmalarına müdahale etmeden çıkar ve ilgi alanlarına odaklandıklarını sözlerine ekledi.

Cezayir-Fas ilişkileri

Cezayir, ilişkilerinin on yıllardır gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos 2021'de diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyurmuştu. Cezayir'in Fas ile yaşadığı bu gerilim bölgedeki enerji hatlarına da yansımıştı.

Cezayir, 1 Ekim 2021'de de Moritanya'ya kamyonlarla ticari mal taşıyan 3 vatandaşının öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıdan dolayı Fas'ı suçlamıştı.

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde geçmişten bu yana gerginliğe neden oluyor. Fas, Cezayir'i ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Medya, Fas, Güncel, Son Dakika

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