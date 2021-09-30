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Cezayir ordusu, Fas sınırına yakın bir bölgede deniz tatbikatı yaptı - Son Dakika

Cezayir ordusu, Fas sınırına yakın bir bölgede deniz tatbikatı yaptı

30.09.2021 00:31
Cezayir ordusu, Fas sınırına yakın bir bölgede deniz tatbikatı yaptı, System.String[]

Cezayir ordusu, Fas sınırına yakın bir bölgede denizaltıların da katıldığı bir deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Cezayir ordusu, Fas sınırına yakın bir bölgede denizaltıların da katıldığı bir deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Cezayir devlet televizyonu, Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Mahfuz bin Meddah'ın komuta ettiği, Vehran kenti sahilindeki el-Merse Deniz üssünde yapılan tatbikattan görüntüler paylaştı.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Merkeb er-Rad' 2021" adı verilen tatbikatta denizaltıların da katılımıyla gerçek bir deniz muharebesinin simüle edildiği belirtildi.

Tatbikatta Deniz Kuvvetlerinin modern silah sistemlerinin kontrollerinin yapıldığı ve kapsamlarının değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, denizaltılardan deniz yüzeyindeki hedeflere fırlatılan füze ve torpidoların tam isabetle hedeflerini vurduğu aktarıldı.

Cezayir-Fas arasındaki gerginlik

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "son dönemde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtilmişti.

Cezayir son olarak, 22 Eylül'de hava sahasını Fas'ın "düşmanca eylem ve provokasyonları" nedeniyle bu ülkenin uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

Cezayir ile Fas arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı.

Cezayir de Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Togo Cumhuriyeti, Cezayir, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir ordusu, Fas sınırına yakın bir bölgede deniz tatbikatı yaptı - Son Dakika


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