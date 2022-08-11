Cezayir ordusu, temmuzdaki askeri geçit törenini "iç ve dışa mesaj" olarak değerlendirdi - Son Dakika
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Cezayir ordusu, temmuzdaki askeri geçit törenini "iç ve dışa mesaj" olarak değerlendirdi

11.08.2022 00:03
Cezayir ordusu, temmuzdaki askeri geçit törenini "iç ve dışa mesaj" olarak değerlendirdi

Cezayir ordusu, ülkenin bağımsızlığının yıl dönümü kutlamalarında yapılan dev askeri geçit töreninin içeriye güven, dışarıya da gelişmiş askeri teçhizatın yalnızca vatanı savunmaya yönelik olduğu noktasında iki mesaj taşıdığını bildirdi.

Cezayir ordusu, ülkenin bağımsızlığının yıl dönümü kutlamalarında yapılan dev askeri geçit töreninin içeriye güven, dışarıya da gelişmiş askeri teçhizatın yalnızca vatanı savunmaya yönelik olduğu noktasında iki mesaj taşıdığını bildirdi.

Cezayir ordusunun resmi bülteni El-Ceyş Dergisi'nin ağustos sayısında, Cezayir'in bağımsızlığının 60. yıl dönümü münasebetiyle 5 Temmuz'da düzenlenen büyük askeri geçit törenlerine ilişkin değerlendirme yazısı yayımlandı.

Yazıda, "Bu askeri geçit törenleri, biri Cezayir halkına güven, diğeri dışarıya ordumuzun sahip olduğu gelişmiş askeri teçhizatın yalnızca anavatan savunmasına yönelik olduğu konusunda iki mesaj içeriyordu." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Genelkurmay Başkanı Said Şankariha'nın ordunun gücü ve kudretine ilişkin sözlerine atıfta bulunulan yazıda, "Kusursuz düzenlenen bu askeri geçit törenleri, ordunun ülkenin egemenliğini korumaya dair caydırıcı gücünü ispatlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Cezayir, 5 Temmuz'da, Fransa'nın Afrika kıtasındaki en karanlık sömürge geçmişine karşı 8 yıl boyunca süren ve yaklaşık 1,5 milyon evladını kaybettiği bağımsızlığının 60'ıncı yılını kutlamıştı.

Silahlı Kuvvetlerin son 33 yılın en büyük askeri geçit törenini düzenlediği kutlamalarda, savaş gemileri ve denizaltıların yanı sıra en önemlisi S-300 uzun menzilli hava savunma füze sistemi olan çeşitli gelişmiş silahlar sergilenmişti.

Daha önce benzeri görülmemiş bu askeri geçit törenleri vermek istediği mesajlar noktasında medya ve sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı.

Askeri değerlendirme sitesi Global Fire Power'ın 2022 yılı dünyanın en iyi orduları listesinde, Cezayir ordusu Güney Afrika ve Mısır'ın ardından dünya genelinde 31. Afrika'da üçüncü sırada yer alıyor.

Fransa'nın Cezayir işgali

Fransa'nın Cezayir'deki sömürgesi 5 Temmuz 1962'de, 132 yıl süren bir işgalin ardından son buldu.

Cezayir makamlarına göre, Fransız sömürgesi ülkenin servetini yağmalaması ve ulusal kimliğini yok etme girişimlerinin yanı sıra arkasında 5 milyondan fazla şehit bıraktı.

Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'deki suç dosyası, iki ülke arasındaki ilişkileri on yıllardır etkileyen en önemli konuların başında geliyor.

Cezayir, ilişkilerin tamamen normalleşmesini bu sorunun çözümüne bağlarken, Fransa sorunu görmezden gelmeye devam ediyor.

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Kaynak: AA

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