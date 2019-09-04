Son Dakika Haberleri: Cezayir ordusundan "diyalog yapılan taraf olmayı kabul etmedik" açıklaması
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Cezayir ordusundan "diyalog yapılan taraf olmayı kabul etmedik" açıklaması

1 saat önce

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülkedeki siyasi krizden çıkış için diyalog yapılan taraf olmayı kabul etmediklerini bildirdi.

Cezayir ordusundan

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülkedeki siyasi krizden çıkış için diyalog yapılan taraf olmayı kabul etmediklerini bildirdi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 4. Askeri Bölgeyi ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

Salih, "Kimi siyasi partiler diyalog arayışında. Bölgedeki bazı ülkelerin ( Sudan'ı kast ederek) tecrübelerinden yola çıkarak orduyla doğrudan müzakere etmek istiyor." dedi.

Konuya ilişkin ordunun tutumunun değişmediğini, ülkedeki siyasi krizden çıkış için diyalog yapılan taraf olmayı kabul etmediklerini açıklayan Salih, "Krizin anayasa çerçevesinde çözülmesi konusundaki tavrımızı sürdüreceğiz, anayasaya bağlılık devletin bekasının esasıdır." ifadelerini kullandı.

Salih, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu yıl bitmeden önce yapılması çağrısını tekrarlayarak, "Mevcut durum sürdürülebilir değil" şeklinde konuştu.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 2 Nisan'da istifasını açıklamıştı.

Ülkede göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Cezayir, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:48 Kaynak: AA
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