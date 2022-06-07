Açıklamada, gerçeğe yakın koşullarda düzenlendiği kaydedilen tatbikatın amacının, "operasyonel hazırlığı ve gece muharebe operasyonlarını yürütme ve yönetme kabiliyetinin kapsamını test etmek ve çeşitli şartlar altında verilen görevleri başarıyla uygulama becerisini değerlendirmek" olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Cezayir, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cezayir ordusundan Fas sınırında gece tatbikatı - Son Dakika

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