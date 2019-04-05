Son Dakika Haberleri: Cezayir Ordusundan "Halkın Taleplerine Tam Destek" Mesajı

Cezayir Ordusundan "Halkın Taleplerine Tam Destek" Mesajı

1 saat önce

Cezayir ordusu, yedinci haftayı geride bırakan kitlesel gösterilerde halkın dile getirdiği "haklı talepleri desteklediği" mesajı verdi.

Cezayir Ordusundan
Cezayir ordusu, yedinci haftayı geride bırakan kitlesel gösterilerde halkın dile getirdiği "haklı talepleri desteklediği" mesajı verdi.

Cezayir ordusunun resmi yayın organlarından "Ordu" dergisinin nisan sayında yer alan başmakalede, "ordunun, halkın meşru taleplerine tam olarak katıldığı" belirtildi.

Ordunun Anayasa'ya bağlılık çerçevesinde halkın taleplerini destekleyen adımlar attığı kaydedilen makalede, "Cezayir ordusunun ülkedeki meselelere ilişkin adımları kararlılıkla sürecek. Çünkü bu adımlar anayasal meşruiyeti destekleme ve Cezayir'in yüksek çıkarlarını savunma amacı taşıyor." denildi.

Söz konusu makalede ayrıca, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in 30 Mart'ta yaptığı konuşmasında belirttiği "ülkenin içinde bulunduğu krizden ancak Anayasa'nın 7. 8. ve 102. maddelerinin uygulanmasıyla çıkılabileceği" şeklindeki görüş yinelendi.

Cezayir'de altı hafta önce başlayan gösteriler, ordunun "yumuşak" müdahalesi sonrası Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifası ile sonuçlandı.

Ordu, Anayasa'nın 7. 8. ve 102. maddelerini uygulamaya koyarak, ülkeyi krizden çıkarmak ve Anayasa'nın öngördüğü süre dışında cumhurbaşkanlığı makamının boş kalmasını önlemekte ısrarcı.

Anayasa'nın 7. ve 8. maddelerinde "halkın her iktidarın kaynağı olduğu" ve "kurucu iktidarın halka ait olduğu" belirtilirken, 102. madde de "cumhurbaşkanının istifası, yetkilerini yerine getirmede bir engelle karşılaşması, ölüm veya hastalık nedeniyle söz konusu makamın boşalması halinde" izlenecek süreci düzenliyor.

Cezayir sokağı ise Buteflika'nın görevden ayrılmadan önce atadığı ve Anayasa maddelerinin öngördüğü görevlerde bulunan isimlere tepkisini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanının istifasından iki gün önce onayladığı Başbakan Nureddin Bedevi'nin geçiş hükümeti ile geçici Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek yasama organı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih ve Anayasa Komisyonu Başkanı Tayyib Bilız, Cezayir sokağı tarafından "Buteflika'nın yakın müttefikleri ve rejimin kalıntıları" olarak görülüyor ve halkın tepkisini çekiyor.

Cezayir'de bugün yedinci haftasında yine binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerin temel sloganı söz konusu isimlerin görevden uzaklaştırılması oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:53 Kaynak: AA

Söz, Cezayir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Fener Ol" Kampanyası 5 Milyon TL'yi Geçti Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Sürprizi İYİ Parti'nin İtirazı Sonrası Sayılan Geçersiz Oylar AK Parti'nin Oyunu Arttırdı Büyük Göç Başladı! İşte Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 00:56:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir Ordusundan "Halkın Taleplerine Tam Destek" Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]