Cezayir ordusundan Mali sınırında "geleneksel olmayan bir düşmana karşı" tatbikat - Son Dakika
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Cezayir ordusundan Mali sınırında "geleneksel olmayan bir düşmana karşı" tatbikat

15.06.2022 00:59
Cezayir ordusundan Mali sınırında "geleneksel olmayan bir düşmana karşı" tatbikat

Cezayir ordusu, özel kuvvetler ve savaş uçaklarının katılımıyla Mali sınır noktasında "geleneksel olmayan bir düşmana karşı" gerçek mühimmat kullanarak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Cezayir ordusu, özel kuvvetler ve savaş uçaklarının katılımıyla Mali sınır noktasında "geleneksel olmayan bir düşmana karşı" gerçek mühimmat kullanarak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Taouendert 2022" adıyla ülkenin Mali sınırında düzenlenen askeri tatbikatın, Genelkurmay Başkanı Said Şankariha'nın denetiminde düzenlendiği belirtildi.

Tatbikatta, ülke topraklarına sızmaya çalışan "geleneksel olmayan düşman kuvvetlerini" yok etme misyonuyla hazırlanan Özel Kuvvetlerin yer aldığı bildirilen açıklamada, personelin, düşman savunmasının derinliklerine hava indirme operasyonu konusunda da eğitildiği kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatın, çeşitli askeri taraflar arasındaki muharebe yeteneklerini ve iş birliğini artırmanın yanı sıra komutanları ve personeli olası tehditler karşısında hazırlamayı, planlama ve operasyon sevk ile idaresi konusunda eğitmeyi amaçladığı ifade edildi.

Cezayir Savunma Bakanlığı, martta, Mali ile sınır bölgesinde bir terörist grupla çıkan çatışma sonucunda 3 askerin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Geçen yıllarda Cezayir makamları, teröristlerin sızma ve silah kaçakçılığı girişimlerini püskürtmek amacıyla Mali, Nijer ve Libya ile güney sınırlarını güvence altına almak için bölgeye binlerce asker sevk etmişti.

Cezayir ordusu, 6 Haziran'da da Fas sınırı yakınlarında "Dayanıklılık 2022" adıyla askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir ordusundan Mali sınırında 'geleneksel olmayan bir düşmana karşı' tatbikat - Son Dakika

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