Cezayir, Paris Büyükelçisi Libdeyvi'yi istişare için ülkeye çağırdı - Son Dakika

Cezayir, halk gösterileriyle ilgili bir belgeselin Fransa'da devlet kanalında yayınlanması ve halkın tepkisini çekmesi üzerine Paris Büyükelçisi Salih Libdeyvi'yi istişare için ülkeye çağırdı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan ve resmi televizyon kanalında yayınlanan açıklamada, "Fransa'da bazı devlet kanallarında Cezayir halkı ile kurumlarına yönelik saldırganlık içeren programların yayınlanması üzerine Paris Büyükelçisi Libdeyvi'nin ülkeye çağrılması kararı alındı." denildi.

Açıklamada, "Bu önyargı ve düşmanlık, Cezayir ve Fransa arasındaki çıkar dengelerinin sağlandığı ve karşılıklı saygıya dayanan ilişkilerde huzurun hakim olmasından rahatsızlık duyan bazı çevrelerin kötü niyet taşıdığını göstermiştir." ifadesine yer verildi.

Dün Fransa'da devlete ait "France 5" televizyon kanalında yönetmenliğini Cezayir asıllı Fransız Gazeteci Mustafa Kesus'un yaptığı "Cezayir Aşkım" isimli bir belgesel film yayınlanmıştı.

Belgeselde, 22 Şubat 2019'da başlayan ve Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakmasına neden olan gösteriler ele alınıyor.

Cezayirli gençlerin gösteri, demokrasi ve özgürlükle ilgili görüşlerine yer verilen 72 dakikalık belgesel film halkın ve siyasilerin tepkisini çekmişti.

Cezayir'de 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olması üzerine 22 Şubat 2019'da halk sokaklara dökülmüştü. Buteflika, "ordunun uyarılarıyla" Nisan 2019'da istifa etse de protestolar, "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam etmişti.