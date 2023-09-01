Cezayir sahil güvenliği Fas asıllı iki turisti jet-ski üzerinde deniz sınırını aştıkları gerekçesiyle öldürdü - Son Dakika

Cezayir sahil güvenliği Fas asıllı iki turisti jet-ski üzerinde deniz sınırını aştıkları gerekçesiyle öldürdü

Cezayir sahil güvenliği Fas asıllı iki turisti jet-ski üzerinde deniz sınırını aştıkları gerekçesiyle öldürdü
Son Güncelleme: 01.09.2023 14:05

Cezayir sahil güvenliği, Fas'ta tatil yapan iki jet-ski turistini, deniz sınırını aşmalarının ardından öldürdü. Bilal Kissi ve Abdelali Merchouer, Fas'ın kuzeydoğusundaki Saidia tatil beldesinde yanlış bir dönüş yaparak Cezayir sularına girdi. Üçüncü bir kişi olan Smail Snabe, Cezayir sahil güvenliği tarafından gözaltına alındı. Olay, Fas ve Cezayir arasındaki anlaşmazlık nedeniyle artan gerilimlerin bir arka planında meydana geldi.

Cezayir sahil güvenliği, Fas'ta tatil yapan iki jet-ski turistini, deniz sınırını aşmalarının ardından perşembe günü vurarak öldürdü. Fransız ve Fas vatandaşı olan Bilal Kissi ve Abdelali Merchouer, Fas'ın kuzeydoğusundaki Saidia tatil beldesinde yanlış bir dönüş yaparak Cezayir sularına girdiler. Le360 haber sitesine göre bir tanık, bu olayın ardından ateş altında kaldıklarını belirtti.

Üçüncü bir kişi olan Smail Snabe, Cezayir sahil güvenliği tarafından gözaltına alındı ve Le360'a göre çarşamba günü bir savcı karşısına çıkarıldı.

Çarşamba günü dört kişilik bir grup vardı ve hepsi Akdeniz'de jet ski kullanıyordu, Fas medyası perşembe günü bildirdi.

'Kaybolduk ama yolculuğumuza devam ettik ve kendimizi Cezayir'de bulduk' şeklinde konuşan Bilal Kissi'nin kardeşi Mohamed Kissi, "Cezayir'de olduğumuzu biliyorduk çünkü üzerindeki insanlar tarafından atılan bir siyah Cezayir dingisi geldi ve bize ateş açtı" dedi.

"Tanrı'ya şükür ki ben vurulmadım, ama kardeşimi ve arkadaşımı öldürdüler. Diğer arkadaşımı gözaltına aldılar" dedi.

'Beş mermi kardeşime ve arkadaşıma isabet etti. Diğer arkadaşım bir mermiyle vuruldu' şeklinde devam etti Kissi.

"Kaybolduk ve yakıtımız bitti" diyerek, kendisinin Fas donanması tarafından alınıp Saidia marinaya geri getirildiğini ekledi.

Kissi'nin kuzeni, oyuncu Abdelkarim Kissi, Fas yetkililerine olayı uluslararası mahkemelere taşıma çağrısında bulundu.

"Sadece Cezayir'in deniz sınırlarını geçmek suçuydu, küçük kuzenim Bilal Kissi'yi öldürdüler" şeklinde sosyal medya üzerinden yazdı. "Tatil arkadaşlarıyla birlikteydi."

Bu olay, Fas ve Cezayir arasındaki anlaşmazlık nedeniyle artan gerilimlerin bir arka planında meydana geldi. Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki 1.242 mil sınır 1994'ten beri kapalı ve 2021'de Cezayir, Fas'ı 'düşmanca eylemlerle' suçladıktan sonra ilişkilerini kesti. Bu suçlamayı Fas, 'tamamen haksız' olarak nitelendirdi.

Perşembe günü jet ski sürücülerinin vurulduğu haberine dair sorulduğunda, Fas hükümet sözcüsü Mustapha Baitas yorum yapmayı reddetti ve sadece bu durumun 'yargının işi' olduğunu belirtti. Cezayir tarafından ise hemen bir açıklama yapılmadı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

Cezayir, Dünya, Fas, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Cezayir sahil güvenliği Fas asıllı iki turisti jet-ski üzerinde deniz sınırını aştıkları gerekçesiyle öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Bilge Öztürk'ten 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa poz
14:17 Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak iddia: Afgan göçmenler Konya'daki kamplarda özel olarak eğitiliyor
14:06 Son Dakika: 3 futbolcu ilk davet edildi! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
13:53 Mehmet Aslantuğ aşk yaşadığı iddialarına sert çıktı: Yine yalan dolan her yerde haber
13:46 İstanbul'da Hafta Sonu Sağanak Yağış Bekleniyor
13:40 Kuzey Irak'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
13:09 Dünyaca ünlü İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, Union Berlin'e transfer oldu
12:51 Bakan Koca: Yeni uygulama ile sonuç göstermek, rapor ve ilaç yazdırmak için hastaneye gitmeye gerek kalmayacak
12:41 Kadınlara sözlü tacizde bulunan adam, çevredekiler tarafından dövüldü
12:31 Altay Bayındır, Manchester United'ın tarihindeki ilk Türk futbolcu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 14:32:51. #1.13#
SON DAKİKA: Cezayir sahil güvenliği Fas asıllı iki turisti jet-ski üzerinde deniz sınırını aştıkları gerekçesiyle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement