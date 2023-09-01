Cezayir sahil güvenliği Fas asıllı iki turisti jet-ski üzerinde deniz sınırını aştıkları gerekçesiyle öldürdü

Cezayir sahil güvenliği, Fas'ta tatil yapan iki jet-ski turistini, deniz sınırını aşmalarının ardından perşembe günü vurarak öldürdü. Fransız ve Fas vatandaşı olan Bilal Kissi ve Abdelali Merchouer, Fas'ın kuzeydoğusundaki Saidia tatil beldesinde yanlış bir dönüş yaparak Cezayir sularına girdiler. Le360 haber sitesine göre bir tanık, bu olayın ardından ateş altında kaldıklarını belirtti.

Üçüncü bir kişi olan Smail Snabe, Cezayir sahil güvenliği tarafından gözaltına alındı ve Le360'a göre çarşamba günü bir savcı karşısına çıkarıldı.

Çarşamba günü dört kişilik bir grup vardı ve hepsi Akdeniz'de jet ski kullanıyordu, Fas medyası perşembe günü bildirdi.

'Kaybolduk ama yolculuğumuza devam ettik ve kendimizi Cezayir'de bulduk' şeklinde konuşan Bilal Kissi'nin kardeşi Mohamed Kissi, "Cezayir'de olduğumuzu biliyorduk çünkü üzerindeki insanlar tarafından atılan bir siyah Cezayir dingisi geldi ve bize ateş açtı" dedi.

"Tanrı'ya şükür ki ben vurulmadım, ama kardeşimi ve arkadaşımı öldürdüler. Diğer arkadaşımı gözaltına aldılar" dedi.

'Beş mermi kardeşime ve arkadaşıma isabet etti. Diğer arkadaşım bir mermiyle vuruldu' şeklinde devam etti Kissi.

"Kaybolduk ve yakıtımız bitti" diyerek, kendisinin Fas donanması tarafından alınıp Saidia marinaya geri getirildiğini ekledi.

Kissi'nin kuzeni, oyuncu Abdelkarim Kissi, Fas yetkililerine olayı uluslararası mahkemelere taşıma çağrısında bulundu.

"Sadece Cezayir'in deniz sınırlarını geçmek suçuydu, küçük kuzenim Bilal Kissi'yi öldürdüler" şeklinde sosyal medya üzerinden yazdı. "Tatil arkadaşlarıyla birlikteydi."

Bu olay, Fas ve Cezayir arasındaki anlaşmazlık nedeniyle artan gerilimlerin bir arka planında meydana geldi. Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki 1.242 mil sınır 1994'ten beri kapalı ve 2021'de Cezayir, Fas'ı 'düşmanca eylemlerle' suçladıktan sonra ilişkilerini kesti. Bu suçlamayı Fas, 'tamamen haksız' olarak nitelendirdi.

Perşembe günü jet ski sürücülerinin vurulduğu haberine dair sorulduğunda, Fas hükümet sözcüsü Mustapha Baitas yorum yapmayı reddetti ve sadece bu durumun 'yargının işi' olduğunu belirtti. Cezayir tarafından ise hemen bir açıklama yapılmadı.