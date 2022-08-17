Cezayir'de 26 noktada orman yangını: 2 ölü, 42 yaralı - Son Dakika
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Cezayir'de 26 noktada orman yangını: 2 ölü, 42 yaralı

17.08.2022 20:23

Cezayir Sivil Koruma Müdürlüğü, ülkenin 9 ayrı eyaletinde 26 noktada çıkan orman yangınları nedeniyle 2 kadının hayatını kaybettiğini, 42 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Cezayir Sivil Koruma Müdürlüğü, ülkenin 9 ayrı eyaletinde 26 noktada çıkan orman yangınları nedeniyle 2 kadının hayatını kaybettiğini, 42 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Cezayir'in 9 ayrı eyaletinde toplam 26 noktada orman yangını çıktığı açıklandı. Cezayir Sivil Koruma Müdürlüğü, yangın nedeniyle ülkenin Setif eyaletinde 2 kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Sivil Koruma ayrıca yangın nedeniyle 42 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 38'inin solunum güçlüğü çektiğini belirtti.

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, çalışmalarda Sivil Koruma ve Cezayir ordusuna ait helikopterlerin de kullanıldığı ifade edildi. - CEZAYİR

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Cezayir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezayir'de 26 noktada orman yangını: 2 ölü, 42 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir'de 26 noktada orman yangını: 2 ölü, 42 yaralı - Son Dakika
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