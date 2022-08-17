Akaryakıta hem indirim hem de zam! Biri 24 lirayı aştı, diğeri 20 lira seviyelerine geldi

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, çalışmalarda Sivil Koruma ve Cezayir ordusuna ait helikopterlerin de kullanıldığı ifade edildi. - CEZAYİR

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Cezayir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cezayir'de 26 noktada orman yangını: 2 ölü, 42 yaralı - Son Dakika

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