Cezayir: "Sömürgecilik döneminde Fransa, Cezayir'de cehaleti yaydı " - Son Dakika

Cezayir: "Sömürgecilik döneminde Fransa, Cezayir'de cehaleti yaydı "

Cezayir Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune'nin Danışmanı Abdelmadjid Chikhi, Fransa'yı sömürge döneminde Cezayir'de cehaleti yaymakla suçladı.

Cezayir Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune'nin Danışmanı Abdelmadjid Chikhi, Fransa'yı sömürge döneminde Cezayir'de cehaleti yaymakla suçladı. Cezayir'deki arşiv merkezinde düzenlenen "Bilgi Günü" etkinliğine katılan Cezayir Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune'nin Danışmanı ve Cezayir Ulusal Arşivler Müdürü Abdelmadjid Chikhi, Fransa'yı sömürge döneminde Cezayir'de cehaleti yaymakla suçladı. Chikhi, "1830 yılında Fransa'nın Cezayir'i işgali başladığında ülkede okuma yazma bilmeyenlerin oranı nüfusun yüzde 20'si bile değildi. Fransa'nın sömürgesinin ilk yıllarında halk okuma ve yazmayı biliyordu" ifadelerini kullandı. Fransa'nın işgali, 1962 yılında Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasıyla sona ermişti. - CEZAYİR

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