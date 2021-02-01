Cezayir'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısını üretmek için Rusya ile temas halinde olduğu bildirildi.
Cezayir hükümeti, Başbakan Abdulaziz Cerad'ın Rusya'nın Cezayir Büyükelçisi İgor Belyaev'i kabul etmesinin ardından açıklama yaptı.
Sputnik V aşısının Cezayir'de üretimi için temasların başlaması konusunda iki tarafın anlaştığı belirtilen açıklamada, sürece dair ayrıntılı bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cezayir 'Sputnik V' aşısını ülkede üretmek istiyor - Son Dakika