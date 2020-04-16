Cezayir, Suudi Arabistan ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir, Suudi Arabistan ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor - Son Dakika

Cezayir, Suudi Arabistan ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

28 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 348, Suudi Arabistan'da 83, Irak'ta ise 80'e yükseldi.

Cezayir, Suudi Arabistan ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 348, Suudi Arabistan'da 83, Irak'ta ise 80'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 348'e yükseldiğini belirtti.

Fevrar, ülkede 108 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 bin 268'e çıktığını, iyileşen hasta sayısının ise 783 olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 4 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 83'e çıktığı belirtildi.

Ülkede ayrıca 518 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 6 bin 380 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 990'a ulaştığı aktarıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı da bir kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 80'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede 19 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1434'e yükseldiğini bildiren Bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 856'ya ulaştığını aktardı.

Suudi Arabistan, Koronavirüs, Cezayir, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:48 Kaynak: AA

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