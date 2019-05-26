Son Dakika Haberleri: Cezayir, Total ile Anadarko arasındaki satın alım sözleşmesini iptal etti

Cezayir, Total ile Anadarko arasındaki satın alım sözleşmesini iptal etti

4 saat önce

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Amerikan petrol şirketi Anadarko'nun ülkenin güneyindeki petrol ve gaz sahalarındaki mal varlığının Fransız petrol şirketi Total tarafından satın alınmasını öngören sözleşmenin iptal edildiğini açıkladı.

Cezayir, Total ile Anadarko arasındaki satın alım sözleşmesini iptal etti, System.String[]
Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Amerikan petrol şirketi Anadarko'nun ülkenin güneyindeki petrol ve gaz sahalarındaki mal varlığının Fransız petrol şirketi Total tarafından satın alınmasını öngören sözleşmenin iptal edildiğini açıkladı.
Başkent Cezayir'de basın toplantısı düzenleyen Arkab, Anadarko'ya Total ile arasındaki sözleşmeyle ilgili bazı soruların yöneltildiği bir yazı gönderildiğini ancak şirketin bu sorulara cevap vermediğini söyledi.
Arkab, ABD'li şirketin Enerji Bakanlığına cevap vermemesi nedeniyle Total ile yaptığı sözleşmenin iptal edildiğini kaydetti ancak söz konusu soruların içeriğiyle ilgili bilgi vermedi.
Arkab, ön alım hakkı da dahil olmak üzere Cezayir'in çıkarlarını korumak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.
Cezayir'de yürürlükteki düzenlemeye göre, devletin, yerli ya da yabancı şirketlerin mal varlıklarının başka yabancı ya da yerel şirketlere satılmasını engelleme ve bunları kendisinin satın alma hakkı bulunuyor.
Geçen haftalarda Amerikan Occidental Petroleum, 38 milyar dolar karşılığında Anadarko'yu satın almıştı. Bunun ardından Total, Anadarko ile onun Afrika kıtasındaki (Cezayir de dahil) mal varlığını 8,8 milyar dolara satın alma sözleşmesi imzalamıştı.
Anadarko, devlete ait Sonatrach ile birlikte 1988'den bu yana Cezayir'in güneyindeki gaz ve petrol sahalarını işletiyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:20 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir, Ekonomi
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