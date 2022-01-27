Cezayir, Tunus'a bir milyon doz Kovid-19 aşısı gönderdi - Son Dakika

Cezayir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Tunus'a bir milyon doz aşı hibe etti.

Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, ülkenin "Bilida bölgesindeki Buferik Askeri Havaalanı'ndan kalkan, Hava Kuvvetlerine ait bir milyon doz Kovid-19 aşısı yüklü sevkiyat uçağının Kartaca Havaalanı'na doğru yola çıktığı" bildirildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapıldığı belirtilen yardımın, iki kardeş ülke arasındaki dayanışma duygusunu pekiştirdiği kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatlarıyla yapılan aşı hibesinin, "Cezayir ve Tunus arasındaki tarihi kardeşlik ilişkilerini yansıtan asil bir eylem" olduğu ifade edildi.