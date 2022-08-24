Cezayir'de Sonatrach, 150 milyon varile varan petrol rezervi keşfettiğini açıkladı - Son Dakika
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Cezayir'de Sonatrach, 150 milyon varile varan petrol rezervi keşfettiğini açıkladı

24.08.2022 16:28
Cezayir'de Sonatrach, 150 milyon varile varan petrol rezervi keşfettiğini açıkladı

Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, büyüklüğü 150 milyon varile ulaşması beklenen yeni bir petrol rezervinin keşfedildiğini duyurdu.

Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, büyüklüğü 150 milyon varile ulaşması beklenen yeni bir petrol rezervinin keşfedildiğini duyurdu.

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Adrar vilayetinde bulunan Raka es-Seba bölgesindeki petrol arama sondajının olumlu sonuç verdiği bildirildi.

Açıklamada, rezervin büyüklüğünün 48 ila 150 milyon varil arasında olduğu bilgisine vurgu yapılırken, "Bu olumlu sonuç, arama faaliyetlerinin devam etmesi için cesaret verici." ifadelerine yer verildi.

Sonatrach, yılın başından bu yana ülkenin güneyindeki çeşitli bölgelerde 4 büyük petrol ve doğal gaz keşfini duyurdu.

Cezayir, son yıllarda hidrokarbon sektöründe atılım yaparak daha fazla yabancı yatırım çekerek, petrol ve doğal gazdaki üretimini artırmak istiyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de Sonatrach, 150 milyon varile varan petrol rezervi keşfettiğini açıkladı - Son Dakika

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